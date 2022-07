Opgeknapte Stefanie van der Gragt over corona: ‘Wij blijven wel spelletjes doen in het hotel’

Vertrouwen bij Parsons in aanloop naar topduel met Zweden: ‘We zijn gewend aan winnen, aan prijzen’

Oranje treft morgenavond direct één van de topfavorieten voor de eindzege op het EK, Zweden, om 21.00 uur in Sheffield. Van Dominique Janssen en Lineth Beerensteyn is het nog onduidelijk of zij fit genoeg zijn.

9 juli