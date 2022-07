Opgeknapte Vivianne Miedema en Jackie Groenen staan te popelen na positieve coronatesten

Dat bevestigde bondscoach Mark Parsons gisteravond op de persconferentie na de gewonnen wedstrijd tegen Portugal. ,,Typisch voor ‘Viv’ is dat ik vanmorgen een berichtje kreeg. I’m good, come on, get me back, give me the test. Met Jackie gaat het ook heel goed. Ik zie voor me hoe ze sprintjes in haar kamer trekt. Het gaat goed, maar we wachten nog op een negatieve test. De symptomen zijn onder controle. Ze volgen een testschema en morgen (vandaag, red.) is de volgende.”