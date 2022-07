Opinie Mikos Gouka | Guus Til mag naar PSV, want de voetbalwereld heeft zijn eigen wetten

TRANSFERUPDATE Til voor bijna vier miljoen naar PSV, dat nog even moet afwachten of zijn transfer volledig wordt goedge­keurd

Guus Til staat als het aan Spartak Moskou, PSV en Til zelf ligt de komende vier jaar onder contract in Eindhoven, inclusief een optiejaar. De middenvelder wordt voor een kleine vier miljoen euro (met bonussen) overgekocht vanuit de Russische club. De overeenkomst tussen de clubs en speler is kogeltje rond, maar het is nog even afwachten hoe de voetbalbonden ernaar kijken. Volgens juristen in Rusland is de constructie gewoon toegestaan.

