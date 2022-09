Oppermachtig Ajax schiet uit startblokken in Champions League met klinkende zege op Rangers

Met video'sEdson Álvarez en Mohammed Kudus hebben Ajax een blimsemstart in de Champions League bezorgd. Uitgerekend het duo dat vorige week nog per se naar de Premier League wilde, wees de landskampioen tegen PSV-beul Rangers FC de weg naar een magische voetbalavond: 4-0.

Door Johan Inan



Het kan verkeren. Waar de Ajax-aanhang op de laatste dag van de Engelse transferperiode nog vreesde voor het vertrek van twee uitblinkende spelmakers, werden zij nog geen week later bij de Champions League-aftrap juist door de eerder nog muitende Álvarez en Kudus op een regelrechte feestavond getrakteerd.

Steunpilaar Álvarez wilde per se naar Chelsea, sloeg de veldtraining over en liet het urenlang donderen op de burelen van Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. Toen het technisch duo voet bij stuk bleef houden, met de belofte dat hij zijn transfer later echt nog wel zal krijgen, beloofde de Mexicaan door het vuur te zullen blijven gaan voor Ajax. Coach Schreuder, die sinds zijn komst met de week gekker werd op de kwaliteiten van zijn noeste controleur, was zelfs onder de indruk van Álvarez’ ambities en toewijding ineen.

En Álvarez hield woord. Dat bleek in een helft tegen Cambuur al, en tegen Rangers helemaal. Alsof er niets was gebeurd ging hij voorop in de strijd. Uitgerekend de speler die zijn club na Valencia, Rennes en Newcastle United ook Chelsea zag afwimpelen, knikte Ajax na dik een kwartier op voorsprong, waarmee hij de aanzet gaf tot een voetbalshow. Daarin werd Rangers FC, dat het angstige PSV in Eindhoven nog de weg naar het hoofdtoernooi versperde, overdonderd en geen kans meer gegund.

Uit het ontstaan van de corner waaruit Álvarez (geheel vrijgelaten door James Sands) scoorde, bleek de waarde van Kudus al. Als beweeglijke, valse spits haalde hij het statische centrale duo van de Schotse Europa League-finalist, die duidelijk nog niet was bekomen van de oorwassing in de Old Firm tegen Celtic zaterdag (4-0 nederlaag), uit de comfort zone. Of juist niet, want Kudus was overal op het veld aanspeelbaar, steeds overtallen creërend en oplossingen en juiste voortzettingen gevend aan zijn ploeg.

Het was precies zoals zijn trainer het vooraf had bedacht en waarom Schreuder het sterke en trefzekere aanspeelpunt Brian Brobbey op het moment suprème verrassend passeerde. Kudus hunkerde juist naar de basisplek. Het was, met het WK in aantocht, zelfs reden om in te zetten op een transfer. Dat hij het grootste lichtpunt in de voorbereiding was, telkens ijzersterk inviel en vier keer op rij scoorde, mocht steeds niet baten.

Tot de aftrap van het miljoenenbal dus, toen hij een nog mooier verhaal dan Álvarez schreef. Niet alleen omdat hij voor het eerst aan de aftrap verscheen, maar daarbij vijftigduizend uitzinnige fans ook het mooiste presentje van de avond schonk. Zij hadden een andere uitblinker, Steven Berghuis, net de score zien verdubbelen met een van richting veranderd schot (Sands was voor Rangers opnieuw de boosdoener), toen de lichtvoetige en wendbare Ghanees een rush inzette. Die dribbel over de linkerflank besloot hij met een streep, die via de binnenkant van de paal tegen het net plofte: 3-0.

Zo was vooral Kudus de grote man, precies twee jaar nadat hij zijn veelbelovende start bij Ajax bij zijn CL-debuut tegen Liverpool abrupt onderbroken zag worden door een meniscusblessure. Vervolgens rolde hij twee seizoenen van het ene kwetsuur in het andere. Een vertrek werd ook daardoor aannemelijker. Maar Kudus bleef, met tegenzin, om zijn tweede carrière bij Ajax tegen Rangers definitief in gang te zetten.

Met de andere muiter, Álvarez, kreeg hij in de slotfase een publiekswissel. Even nadat Steven Bergwijn de eindstand op 4-0 had bepaald, volgde een staande ovatie in de Arena. De spelers die een week geleden nog voor vrees en woede zorgden, vervulden de Arena met blijdschap en hoop.

