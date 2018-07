Opsteker Ajax: Frenkie de Jong terug op groepstraining

Oud-PS­V'er Vloet in beeld bij het Italiaanse Frosinone

3 juli Zaterdag was hij de grote afwezige bij de start van de voorbereiding, met toestemming van NAC. De middenvelder die tussen 2013 en 2017 bij PSV speelde zou in Italië zijn om zijn transfer af te ronden. Volgens de media in dat land is de middenvelder serieus in beeld bij Serie A club Frosinone.