Belangstel­ling voor Lutsharel Geertruida: Feyenoor­der op de radar van RB Leipzig

Lutsharel Geertruida staat in de belangstelling van RB Leipzig. De Duitse topclub heeft de naam van de verdediger van Feyenoord op de verlanglijst genoteerd, maar tot dusverre is er nog geen bod binnengekomen in Rotterdam.