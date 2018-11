Oranje -19 geeft goede voorbeeld met zege op Duitsland

Reus op tijd fit voor duel met Oranje

15:58 Het Nederlands elftal krijgt maandag in de laatste groepswedstrijd van de Nations League tegen Duitsland mogelijk te maken met Marco Reus. De aanvoerder van Borussia Dortmund sloot weer aan bij de training van de ‘Mannschaft’. Vanwege een enkelblessure had Reus donderdag niet meegedaan in de gewonnen oefeninterland tegen Rusland (3-0).