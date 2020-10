Oranje bij winst geplaatst voor EK: 'Tegenstanders hebben niet eens intentie om te scoren tegen ons’

Video Miedema topscorer aller tijden in FA Women's Super League en op 200 goals in clubver­band

18 oktober Opnieuw een mijlpaal in de glansrijke carrière van Vivianne Miedema. De nog altijd pas 24-jarige spits uit Hoogeveen is topscorer aller tijden geworden in de FA Women's Super League, sinds 2011 de naam van de Engelse vrouwencompetitie. Ze staat daarin nu op 52 goals in 50 wedstrijden voor Arsenal, met drie goals in de eerste helft tegen Tottenham Hotspur.