Oranje blijft voorlopig met vijf verdedigers spelen

Koeman kondigde bij zijn aanstelling al aan dat hij na vier oefeninterlands wilde weten welke speelwijze het beste bij zijn ploeg zou passen. De wedstrijden van eind maart tegen Engeland en Portugal leerden hem dat Oranje gebaat is bij drie centrale verdedigers en twee opkomende backs. ,,We gaan sowieso verder met drie of vijf verdedigers of hoe jullie dat ook willen noemen. De invulling voor die verdediging kan per tegenstander verschillen'', zei Koeman vandaag in Zeist.

In september zijn voor Oranje de belangrijke interlands in de nieuw Nations Cup. ,,We moeten compact kunnen spelen, maar ook wat verder van de goal af. Als de Nations Cup begint wil ik de selectie wel rond hebben'', aldus Koeman.

Oranje verloor van Engeland (1-0) maar verraste met een oefenzege op Portugal (3-0). Ondanks die ruime zege op de Europees kampioen heeft Koeman toch andere spelers als Ruud Vormer, Terence Kongolo en Eljero Elia bij Oranje opgeroepen ,,Zo kan ik na de wedstrijden tegen Slowakije en Italië goede beslissingen nemen", stelde hij. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik na vier oefeninterlands een heel duidelijk plaatje wil hebben voor de Nations Cup. Ik wil niet na de zomer aan de Nations Cup beginnen terwijl ik nog met heel veel vraagtekens zit."

Kluivert

Het plan van Justin Kluivert om zich niet aan Ajax te binden heeft niets te maken met de afwezigheid van de buitenspeler bij het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman wilde al langer de komende oefeninterlands tegen Slowakije en Italië aangrijpen om een andere buitenspeler aan het werk te zien.

,,Ik wilde eigenlijk Steven Bergwijn voor Kluivert oproepen, maar die is helaas geblesseerd", zei de opvolger van Dick Advocaat bij de nationale ploeg. ,,Nu hebben we met Eljero Elia ook een jongen die daar goed kan spelen. Dus dat heeft niets met de afwezigheid van Kluivert te maken. Ik ben natuurlijk wel benieuwd wat zijn volgende stap gaat worden. En of het een stap is die hij nodig heeft. Jonge spelers moeten in mijn ogen zo veel mogelijk minuten maken. Het moet sportief een goede keuze zijn. Ik praat daar wel met spelers over die er zijn. Ook met jongens als Wout Weghorst en Matthijs de Ligt en zo."