Oranje heeft nog werk te doen om op het WK ook professioneel saai te kunnen zijn

Door Maarten Wijffels



Er waren gisteravond 26 minuten gespeeld in de Kuip toen een rij boven de perstribune een supporter zich niet kon bedwingen. De man begon luidop te roepen om Justin Bijlow. Het was zijn reactie op de goal die Oranje zojuist had geïncasseerd tegen Wales. Een schot dat niet onhoudbaar leek voor keeper Jasper Cillessen, na een joekel van een fout daarvoor van verdediger Jordan Teze.



Het past wel in het diffuse beeld dat de nu voorbije juni-interlands hebben opgeleverd over de staat van Oranje. Vier duels in de Nations League; ze brachten Nederland een vracht aan punten en doelpunten en de conclusie dat er aanvallend muziek zit in de nieuwe speelwijze die Louis van Gaal aan het inslijpen is. Maar er is ook een achilleshiel: defensief zijn er nog kopzorgen. Zes tegengoals tegen België, Polen en twee keer Wales. En in maart maakten Duitsland en Denemarken er samen drie. Het betekent dat Oranje in het WK-jaar 2022 voorlopig nog niet één keer de nul hield.