Oranje heeft tegen België één zorg minder: Thibaut Courtois gaat op vakantie

Het Nederlands elftal heeft in de Nations League niets te vrezen van Thibaut Courtois. De misschien wel beste keeper van de wereld, ontbreekt vrijdag bij België. De medische staf van de Rode Duivels neemt geen risico met de 30-jarige Courtois, die kampt met een liesblessure.

De doelman die Real Madrid zaterdag in de finale tegen Liverpool aan de Champions League hielp, mag op vakantie van de bondscoach. Tegen Oranje, Polen en Wales is hij niet van de partij. Hij mag vroegtijdig op vakantie. Eerder gaf sterspeler Kevin de Bruyne al aan dat hij de wedstrijden in de Nations League na een zwaar seizoen helemaal niet ziet zitten. Ook Oranje-bondscoach Louis van Gaal, zo liet hij gisteren weten, vindt het maar gekkenwerk.

Courtois meldde zich nog wel bij de selectie in Tubeke, maar dat was louter voor een medische keuring. Een ooggetuige zag hem gisteravond laat weer vertrekken, zo meldt Het Laatste Nieuws. Het is alleen nog wachten op het officiële bericht van de Belgische voetbalbond.

Van bondscoach Roberto Martínez had de doelman maandag al de toestemming gekregen om later aan te komen dan de rest. Courtois speelt al langer met pijnstillers. Voor het duel met Nederland, in een uitverkochte Heizel Stadion in Brussel, wil hij geen risico nemen.

,,Ik zal wellicht op medisch verzoek moeten rusten”, zei Courtois na zijn heldenrol in de Champions League-finale. ,,De blessure is niet van dien aard dat ik moet wegblijven, maar als ik top wil zijn op het WK in Qatar dit najaar, dan moet ik wel kunnen genezen.”