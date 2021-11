Oranje is er weer bij: WK-ticket binnen na zenuwslopende avond tegen Noorwegen

Het kostte wat zenuwen, maar in een surrealistische setting plaatste Oranje zich maandagavond alsnog voor het WK in Qatar. Met Louis van Gaal in een rolstoel leidde het nerveuze duel met Noorwegen tot een benauwd, maar uiteindelijk dikverdiend resultaat: 2-0.

Door Sjoerd Mossou



Steven Bergwijn had net de bevrijdende 1-0 binnen geschoten, of een diepe oerbrul galmde door het lege Rotterdamse stadion. Van alle kanten kwamen lachende Oranje-spelers aangerend in de uiterste hoek van het veld, schreeuwend en kirrend van vreugde.

Het waren geluiden van blijdschap en pure opluchting, in een wedstrijd die lange tijd stijf stond van spanning. Na een halve week vol tragikomische malheur en tegenslag, en 84 minuten van hypernerveus voetbal, kon eindelijk wat druk van de ketel.

Niet veel later knuffelden Virgil van Dijk, Memphis Depay, Frenkie de Jong en de rest elkaar hartstochtelijk, met de vuisten gebald. Op de tribune grijnsde bondscoach Louis van Gaal breeduit, van binnen ongetwijfeld een diepe zucht slakend, in de wetenschap dat zijn carrière niet opeens tot een abrupt en treurig einde is gekomen: 2-0.

Nog steeds blijft de grootste droom uit Van Gaals loopbaan in leven. Voor het eerst in dik acht jaar mag Oranje weer toeleven naar een WK voetbal, in november volgend jaar in Qatar. Op het meest dubieuze eindtoernooi in de geschiedenis van het voetbal, maar op het hoogste sportieve podium denkbaar.

De setting waarin het zich dinsdagavond allemaal voltrok, kon haast niet absurder. Zonder toeschouwers probeerde de KNVB er vooraf toch nog een spektakel van te maken, compleet met zwaaipoppen, rookwerk en opzwepende muziek.

En iets verderop zat Van Gaal in zijn rolstoel, toekijkend op de drempel van een skybox ter hoogte van de middellijn, in wat zomaar de laatste wedstrijd in zijn loopbaan zou kunnen worden. In een blauwe winterjas, met de telefoon op schoot, geflankeerd door slechts een beveiliger.

Louis van Gaal.

Op het veld voltrok zich vooral een moeizame, nerveuze, lelijke wedstrijd. Het strijdplan van de Noren was helder: massaal verdedigen, zo lang mogelijk de nul houden, en vervolgens in laatste wedstrijdfase gokken op paniek bij Oranje.

Nederland trachtte de wedstrijd vooral zo lang mogelijk te controleren. Het voetbalde met de blik naar voren, maar zonder al te grote risico’s te nemen, veel compacter spelend dan zaterdag in Montenegro. Voortdurend brulde de stem van aanvoerder Van Dijk over het veld, sturend en coachend.

In de eerste helft leidde dat spelbeeld tot een serie van halve kansen, waarvan Arnaut Danjuma de grootste kreeg, met een actie vanaf links. Memphis Depay was twee keer koppend gevaarlijk, maar kon onvoldoende kracht zetten om keeper Orjan Nyland te verrassen. Noorwegen op zijn beurt kwam niet eens in de buurt van het Nederlandse doel.

Van Gaal zag het allemaal aan vanuit de deuropening van zijn skybox, met een directe telefoonverbinding richting zijn assistent Henk Fraser. De luxe van een vroeg doelpunt bleef uit voor Oranje, waardoor het duel negentig minuten lang een tactisch én mentaal gevecht werd.

In de rust gooide Noorwegen er nog een psychologische truc uit, door Oranje minutenlang op het veld te laten wachten, ook op het oog op het duel tussen Montenegro en Turkije in Podgorica. Met twee wissels zocht Noorwegen zowaar wat vaker de weg naar voren, maar nog steeds vooral met de handrem erop.

De eerste mogelijkheid kregen de bezoekers na een klein uur, uit een verre ingooi, maar spits Alexander Sörloth schoot wild over. Aan de overkant ontstond stilaan wat meer ruimte voor Oranje, maar het veldspel werd er niet bepaald beter op, en kansen bleven uiterst zeldzaam.

Danjuma had even uitzicht op een goal, maar bovenal bleef het een vervelende rekenwedstrijd, gespeeld onder een donkere wolk van één beslissend, mogelijk fataal moment. Memphis Depay had een kwartier voor tijd de beslissing op zijn voet, maar mistte. Pas toen Bergwijn eindelijk raak schoot, durfde Oranje de spanning van zich af te gooien. Met een weergaloze sprint zette Bergwijn in de slotminuut ook de 2-0 op, slim afleggend op Memphis Depay, die Oranje definitief richting Qatar gleed.

