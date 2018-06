Oranje is terug in het land waar alle ellende na WK 2014 begon

Het Nederlands elftal is terug in Italië, het land waar in september 2014 de crisis begon. Toen kreeg Oranje met tien man met 2-0 aan de broek. Het was ook de wedstrijd waarin bondscoach Guus Hiddink brak met de 5-3-2-speelwijze van Louis van Gaal. De euforie waarmee Nederland uit de zomer was gekomen, kreeg direct een eerste knauw.

Veel spelers van toen verschijnen vanavond niet meer aan de aftrap. Jasper Cillessen vormt op die regel een uitzondering. Een andere overeenkomst: bij Italië staat weer zo’n rappe spits voorin. Het is voor Oranje niet te hopen dat Lorenzo Insigne het in Turijn net zo op zijn heupen heeft als Ciro Immobile destijds in Bari. Want binnen 3 minuten zette hij zijn ploeg op voorsprong. En binnen 10 minuten had de Italiaanse aanval de Nederlandse achterhoede finaal aan gort gespeeld. Een snelle rode kaart voor Bruno Martins Indi, een benutte strafschop tegen, onzekerheid en blinde paniek bij alles en iedereen in een oranje shirt.

Vanaf de tribune in het San Nicola Stadion zag je een ploeg verschrompelen, die twee maanden eerder nog derde van de wereld was geworden op het WK. Arjen Robben deed niet mee, dat scheelde natuurlijk een hoop. ,,Maar voor hem speelt Dirk Kuyt. En die is ook door de wol geverfd,’’ zei Hiddink vooraf. De woorden die Robin van Persie op de wedstrijddag in AD Sportwereld sprak, werden echter meteen realiteit. ,,Het WK heeft het verwachtingspatroon rond Oranje opgekrikt. Daar moeten we mee om kunnen gaan. Maar daarin schuilt wel het gevaar,’’ zei de spits.

De rest van het verhaal sinds die avond in Bari is bekend. We zijn bijna vier jaar verder en nog altijd heeft Oranje van niet één prominent voetballand meer gewonnen in een officiële wedstrijd. Oké, Spanje en Engeland werden een keer verslagen, maar die zeges uit 2015 en 2016 waren in oefenduels. Net als de overwinning laatst in Genève tegen Portugal (0-3). Straks in september krijgt Ronald Koeman de kans de ban te breken in de Nations League, in een poule met Duitsland en Frankrijk.

Vanavond in Turijn probeert hij de laatste dingen uit in zijn opstelling. Om daarna, na vier oefenduels sinds zijn aantreden, te komen tot een beoogde basisploeg voor de aftrap van die Nations League. Tegelijkertijd zou een goed optreden tegen Italië zorgen voor een opsteker in een periode met veel scepsis in het land. Een beetje hoop rond Oranje om de zomer mee in te gaan. Omgekeerd evenredig dus eigenlijk aan vier jaar terug.