Oranje-keeper Andries Noppert maakt na vier maanden rentree bij Heerenveen

Trainer Kees van Wonderen geeft Noppert in de laatste competitiewedstrijd tegen zijn oude club Go Ahead Eagles direct een basisplaats. ,,De laatste anderhalve week traint hij mee met de groep. Nu is hij klaar voor een rentree”, aldus de coach. ,,Deze wedstrijd was voor hem een stip aan de horizon. Hij wil heel graag en denkt dat ‘ie er klaar voor is.”

Xavier Mous was de voorbije vier maanden de vervanger van Noppert en had graag de laatste wedstrijd, waarin Heerenveen een plek in de play-offs voor Europees voetbal hoopt veilig te stellen, ook gekeept. ,,Hij vindt het jammer, maar ik heb niet getwijfeld. Andries is met zijn kwaliteiten een meerwaarde. Het is leuk voor hem, maar ook voor de fans”, zegt Van Wonderen.

Noppert op WK

Noppert werd afgelopen winter tot grote verrassing benoemd tot eerste doelman van het Nederlands elftal, dat in de kwartfinales van het WK sneuvelde tegen Argentinië. Noppert kreeg de voorkeur boven Justin Bijlow en Remko Pasveer. De boomlange sluitpost is niet opgenomen in de voorselectie voor de duels in de Nations League van komende juni.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal