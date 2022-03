Oranje klopt Denemarken na voetbalfeest, Eriksen flitst bij terugkeer nationale ploeg

Op een vrolijke voetbalavond zette Oranje alvast de toon richting het WK in Qatar van komende winter. Nog niet alles ging goed in het nieuwe spelsysteem, maar bovenal was het spel tegen Denemarken fris, dynamisch en veelbelovend: 4-2.

Op een avond die de WK-campagne van Oranje moest inluiden, spelend in een nieuw systeem met een onnavolgbare cijfercombinatie (1-3-4-1-2), kirde de Johan Cruijff Arena van plezier. Er viel nog genoeg te verbeteren in de oefenwedstrijd tegen Denemarken, zeker na rust. Maar wat beklijfde was het lange tijd dynamische en frivole spel, resulterend in een reeks aan kansen, goals en aanvalsgolven: 4-2.

Dankbaar stond het publiek steeds op de banken, in een oefenwedstrijd die meteen de verwachtingen prikkelt richting het WK in Qatar. Wie werkelijk dacht dat Van Gaals systeem met drie verdedigers tot defensief voetbal zou leiden, zag vanavond al binnen een kwartiertje exact het tegenovergestelde voltrekken.

Want al vanaf de eerste minuten waren de intenties van Oranje glashelder. De backs Daley Blind en Denzel Dumfries stonden geregeld zó diep opgesteld, dat ze soms wel buitenspelers leken. De opdracht bij balbezit van Denemarken was duidelijk: vóóruit druk op de bal zetten, waarbij de centrumverdedigers waar mogelijk steeds moesten ‘doordekken’ richting het middenveld.

Het leidde meteen tot een dynamische en frisse openingsfase, waarin de Denen zichtbaar moesten zoeken naar grip op de tegenstander. Zeker ook het aanvalsspel van Oranje, met Memphis Depay en Steven Bergwijn als de twee diepste spitsen en Steven Berghuis daar kort achter: het leidde tot volop beweging en verrassing.

Al na ruim een kwartier was het raak, toen Bergwijn een feilloze voorzet van Daley Blind binnenkopte: 1-0. Het was één van de zeven ‘schoten’ op de doel voor rust, volgens de statistieken van OPTA het hoogste aantal sinds november 2014.

Louis van Gaal implementeerde deze week op de trainingen een nieuw spelsysteem, wat zich volgens de bondscoach het beste laat uitleggen als 1-3-4-1-2. Bij Denemarken maakt Christian Eriksen deel uit van de spelersgroep. De middenvelder kreeg afgelopen zomer tijdens het EK-duel van Denemarken met Finland een hartstilstand. Nederland heeft nog een kleine kans om 1 april, tijdens de loting voor het WK, groepshoofd te zijn. Van Denemarken en Duitsland moet dan sowieso gewonnen worden.

Dat nog lang niet alles meteen goed ging bij het Nederlands elftal, bleek kort na de openingsgoal. Een slim getrapte voorzet van Joakim Maehle belandde precies tussen de debuterende keeper Mark Flekken en Daley Blind, die geen van beiden ingrepen, waarna Jannik Vestergaard simpel profiteerde: 1-1.

Na een klein half uur spelen stond Oranje alweer op voorsprong, deze keer opnieuw uit een hoge voorzet. Een korte, ingestudeerde corner belandde via Berghuis bij Nathan Aké, die van dichtbij binnen kopte: 2-1. En een handvol minuten later was het al 3-1, toen Berghuis een korte combinatie opzette en werd gevloerd door Vestergaard. Memphis benutte de toegekende strafschop overtuigend.

Droomrentree Eriksen

Misschien wel het hoogtepunt van de avond volgde meteen na rust. Christian Eriksen stond amper in het veld voor Denemarken, voor het eerst sinds zijn dramatische hartstilstand in juni vorig jaar, of de middenvelder scoorde prompt. In een flitsende aanval legde Denemarken opnieuw het gebrek aan defensieve afstemming bij Oranje bloot, waarna Eriksen knap raak schoot: 3-2.

Volledig scherm Christian Eriksen luistert zijn rentree op met een doelpunt. © ANP Het doelpunt leidde tot een daverend applaus in de Arena. Een zeldzame blijk van sportiviteit en waardering van het Oranje-publiek, waarbij ook bondscoach Louis van Gaal mee klapte in de dug-out. Het paste allemaal perfect bij de buitengewoon vermakelijke oefenwedstrijd, op een avond die meteen deed verlangen naar méér.

Denemarken oogde na rust geregeld gevaarlijker, mede dankzij de inbreng van de invallers Skov Olsen, Kasper Dolberg én Eriksen, die ook nog schitterend op de paal schoot. Maar het was Bergwijn die de eindstand bepaalde, na een lange inleidende dribbel van Frenkie de Jong, scorend met een heerlijke krul in de lange hoek: 4-2.

