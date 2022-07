Oranje Leeuwinnen worstelen zich dankzij prachtgoal Van de Donk langs Portugal, kwartfinale gloort

Door Tim Reedijk



Met alle absenties vanwege blessures en coronabesmettingen had bondscoach Mark Parsons een flinke puzzel te leggen. Voor Daphne van Domselaar (22), Marisa Olislagers (21), Damaris Egurrola (22) en Lineth Beerensteyn (25) betekende dat goed nieuws: zij kregen een basisplaats toebedeeld tegen Portugal.

Het vertrouwen van Parsons in die vier zag hij al snel terugbetaald worden. Nadat Portugal dreigend begon en een doelpunt afgekeurd zag worden, namen de Oranjevrouwen al snel de wedstrijd over. Egurrola kopte raak uit één van de vele gevaarlijke hoekschoppen van Sherida Spitse, die de aanvoerdersband had overgenomen van Sari van Veenendaal (naar huis met een schouderblessure) en Vivianne Miedema (corona). Na weer een dood spelmoment kopte Stefanie van der Gragt op aangeven van Lieke Martens ook de 2-0 binnen – en toen was er pas ruim een kwartier gespeeld.

Het was precies wat de Oranje Leeuwinnen nodig hadden, na een week vol tegenslagen. Tegen EK-favoriet Zweden pakten zij afgelopen weekend een zwaarbevochten, maar dik verdiend punt: 1-1. Maar daarna stapelde het slechte nieuws zich op voor de regerend Europees kampioen. Jackie Groenen corona, Van Veenendaal naar huis en ook topscorer aller tijden Miedema die een positieve coronatest aflegde.

Oranje viert de 1-0.

Schuin oog naar Groep D

Die onzekerheid: daar is de ploeg nog lang niet vanaf. De coronamaatregelen rondom de ploeg zijn aangescherpt. Blijft het bij de besmettingen van Groenen en Miedema of volgen er meer? En wanneer dan? Zondag wacht de laatste, belangrijke groepsfasewedstrijd tegen Zwitserland in Sheffield. De week erop staat de kwartfinale ingetekend op vrijdag of zaterdag, afhankelijk van of de Oranjevrouwen eerste (vrijdag) of tweede (zaterdag) worden in de poule. En uiteraard is dat allemaal onder het voorbehoud dat ze hun sportieve plicht tegen het lager aangeschreven Zwitserland, dat vandaag met 2-1 verloor van Zweden, vervullen.

Met een schuin oog wordt in het Oranje-kamp gekeken naar wat er in groep D gebeurt. Daar maakte Frankrijk in de eerste wedstrijd al grote indruk door Italië met 5-1 op te rollen, met een surreële ruststand van 5-0. Logischerwijs wil niemand in poule C dat land tegenkomen. Frankrijk strijdt in de groep met Italië, IJsland en België om een plek in de kwartfinales.

Maar dat dit alles nog toekomstmuziek is, dat liet Portugal in Leigh (voor bijna 7000 toeschouwers) zelfs na de twee Nederlandse doelpunten al even zien. In de openingswedstrijd van de Portugezen tegen Zwitserland (2-2) zetten ze ook al een achterstand van twee doelpunten om in een gelijkspel. Ook tegen Oranje werkten ze zo’n achterstand weg.

Diana Silva heeft Portugal naast Oranje gekopt.

Portugal ruikt bloed

Dominique Janssen vloerde haar tegenstander in het strafschopgebied en voor rust schoot Carole Costa raak vanaf de strafschopstip, dankzij ingrijpen van de video-arbitrage. Na rust kopte Diana Silva de gelijkmaker achter Van Domselaar, die even daarvoor nog knap redde op een soortgelijke Portugese kopbal.

De strijd om de koppositie in de groep, nu in handen van Oranje, is daarmee volledig open. Oranje en Zweden staan op vier punten, allebei met een doelsaldo van +1. Zondag volgt uitsluitsel over de kwartfinaletickets, als de wedstrijden Nederland – Zwitserland en Zweden – Portugal tegelijkertijd (18.00 uur) beginnen. Winnen én zoveel mogelijk doelpunten maken is het credo om groepswinnaar te worden, en na de zege op Portugal kan het voorzichtige speculeren over de tegenstander in de knock-outfase dus beginnen.

