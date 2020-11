Oranje moet winnen in Polen en hopen op stuntje Bosnië tegen Italië

Reportage Eigenwijs Almere wil naar de eredivisie: ‘We zijn als een zestienja­ri­ge puber’

15 november Almere City, dat het vanavond (20.00 uur) opneemt tegen Cambuur, is koploper in de Keuken Kampioen Divisie. Verrassend gezien de concurrentie van gerenommeerde ploegen, maar binnen de club weten ze wel beter. Over de transformatie van ‘lelijk eendje’ tot in Flevoland populaire titelkandidaat. ,,Niet iedereen is hier automatisch meer alleen voor Ajax.”