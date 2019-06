Oranje na zege op Canada in achtste finales tegen Japan

Het begon met een mislukte voorzet van Shanice van de Sanden die op de lat belandde, waarna het inglijden van Daniëlle van de Donk net geen doelpunt opleverde. Even later was Van de Donk dichtbij met een artistieke omhaal en tussendoor schoot Vivianne Miedema na knap wegdraaien op de paal. In deze fase leek Oranje de groepswinst al definitief af te dwingen, maar de bevrijdende 1-0 viel pas na rust na een scherp aangemeten vrije trap van Sherida Spitse. Anouk Dekker kopte met hulp van haar eigen schouder raak.



Canada drong nog even aan en kwam snel op 1-1 door Christine Sinclair, de 36-jarige aanvoerder die haar 182ste (!) interlandgoal maakte na een fraaie aanval. Oranje leek niet erg onder de indruk van die tik en ging ook niet op safe spelen. Sterker, Wiegman voerde de bekende aanvallende wissels (Lineth Beerensteyn en Jill Roord) door.



Waar Roord de hoofdrol greep met een goal in de slotminuut tegen Nieuw-Zeeland was het nu de beurt aan Beerensteyn, de vervanger van Lieke Martens. Zij tikte de voorzet van Desiree van Lunteren binnen en verzilverde daarmee definitief het Nederlandse ticket naar Rennes. Japan dus, de ploeg die nog met 2-1 te sterk was voor Oranje op het WK van 2015, óók in de achtste finales. Dinsdag kan de ultieme revanche genomen worden.