Oranje Onder-17 maakt Engeland in en staat in kwartfinale EK

Voor het tweede jaar op rij is Oranje Onder-17 uitstekend bezig op een EK. De Europees kampioen is nu na twee duels alweer zeker van de kwartfinale. In Dublin werd vanmiddag Engeland met liefst 5-2 verslagen.

Door Maarten Wijffels

De toekomst van het Nederlandse voetbal ziet er rooskleurig uit. Die indruk werd vanmiddag nog eens bevestigd in het doelpuntrijke duel, dat de Oranjespelers van 16 en 17 jaar oud technisch en ook fysiek volledig domineerden. In iets meer dan een uur scoorde Nederland vijf keer. En een uitslag van 7-3 had ook prima gekund in het stadion van Shelbourne FC.

Nederland en Engeland treffen elkaar standaard de laatste jaren op EK’s in deze leeftijdsgroep. Twee jaar terug in Kroatië was Engeland nog flink sterker met toen exceptionele talenten zoals Phil Foden van Manchester City en Jadon Sancho, die inmiddels in de Bundesliga is doorgebroken bij Borussia Dortmund. Vorig jaar won Oranje, met onder anderen Mohamed Ihattaren, dit seizoen in de eredivisie gedebuteerd bij PSV.

(tekst gaat door onder de foto's)

© BSR Agency

© BSR Agency

En het Nederlandse Onder 17-team telt nu ook weer veel talent met de potentie om door te breken en wellicht het ‘grote’ Oranje te halen.

In de doelpuntrijke eerste helft dicteerde de ploeg van coach Peter van der Veen al het spel. Vooral de wel heel makkelijk voetballende centrumverdediger Melayro Bogarde blonk uit. Deze neef van Winston verruilde afgelopen zomer de opleiding van Feyenoord voor Bundesligaclub 1899 Hoffenheim. Ook linksback Ian Maatsen (Chelsea) speelde uitstekend. Met zijn explosiviteit en opkomen langs de flanken stuwde hij het aanvalsspel van Oranje. Voorin was spits Brian Brobbey van Ajax ijzersterk als aanspeelpunt en afmaker. Brobbey maakte vorig jaar ook al deel uit van het winnende EK-team en droeg nu direct bij aan drie van de vijf goals.

Hij maakte zelf de 1-1 met een machtige uithaal en kwam met een slim overstapje bij de 3-2, met een fraai krulschot afgerond door Sontje Hansen, zijn ploeggenoot bij Ajax. Na rust joeg Brobbey kiezelhard een penalty binnen voor de 4-2 in de enige fase dat Oranje het even lastig had. De 5-2 daarna van Naci Ünüvar (ook Ajax) gaf nog extra glans aan de inmaakpartij die volgde op een eerdere zege van 2-0 tegen Zweden.

Engeland maakte aan de overkant weinig klaar. Ze waren eigenlijk alleen gevaarlijk door een paar Nederlandse slippertjes en als hun nummer 11 werd aangespeeld. Deze Morgan Rogers vocht intense duels uit met Ki-Jana Hoever, de Nederlandse rechtsback die eerder dit seizoen al debuteerde in het eerste elftal van Liverpool.

,,We zijn een hecht team waarvan veel jongens al een paar jaar met elkaar spelen”, zei aanvoerder Kenneth Taylor. ,,We zijn nu hongerig om de titel weer te pakken. Ook donderdag in de laatste poulewedstrijd tegen Frankrijk geven we vol gas. We laten niks lopen, ondanks dat we al geplaatst zijn.”

© BSR Agency