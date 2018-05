Oranje onder 17 na strafschoppen naar finale EK in Engeland

De halve finale werd gespeeld in het Proact Stadium in Chesterfield. In datzelfde stadion schakelde Nederland maandagavond in de kwartfinale ook Ierland uit, maar daar was na een 1-1 gelijkspel ook een strafschoppenserie voor nodig. Oranje kreeg toen flink wat hulp van de scheidsrechter, die de Ierse keeper rood gaf en de beslissende penalty van Daishawn Redan liet overnemen (5-4 winst). Vanavond was er in Chesterfield dus opnieuw een strafschoppenserie nodig om een beslissing te brengen, want beide ploegen creëerde nauwelijks echte kansen.