Oranje onder 19 vanwege corona maar met tien man tegen Israël

Video Louis van Gaal coacht Oranje in rolstoel vanuit skybox

Bondscoach Louis van Gaal, die met een gebroken heup in een rolstoel zit, zal de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen vanavond niet langs de lijn volgen. Hij zal de spelers via zijn assistenten aanwijzingen geven vanuit een skybox in de Kuip.

13:39