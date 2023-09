Oranje op rapport | Vier onvoldoendes, Denzel Dumfries blinkt opnieuw uit

Oranje wil Ierland definitief de nek omdraaien: ‘Tegen Grieken­land was nog maar één wedstrijd hè’

Het Nederlands elftal kan vanavond in elk geval één concurrent voor plek twee in zijn EK-kwalificatiepoule elimineren. Naast een zege in Dublin tegen de Ieren wil Oranje ook overtuigen in het veldspel. ,,We willen het nu over een langere periode laten zien’’, zegt Ronald Koeman.