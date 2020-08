Oranje-selectie zwaait Koeman uit: 'We zijn hem heel erg dankbaar’

Van Dijk werd twee jaar geleden door Koeman benoemd tot de nieuwe captain, waarmee hij de opvolger werd van Arjen Robben. De 29-jarige verdediger van Liverpool deed in zeventien van de twintig interlands onder Koeman mee. ,,Vanaf deze plaats feliciteer ik Ronald Koeman met zijn transfer naar FC Barcelona. Oranje neemt afscheid van een ervaren en succesvol coach. Maar er is ook die bijzondere band tussen ons. Hij haalde me naar de Premier League en heeft mij de aanvoerdersband van Oranje gegeven", schrijft Van Dijk. ,,Ik begrijp dat hij zijn droom wil waarmaken. De recente gebeurtenissen in de wereld en in zijn persoonlijke leven hebben daar zeker een rol in gespeeld. Trainer, succes!”

Via het twitteraccount van Oranje kwam er ook een gezamenlijk statement vanuit de selectie naar buiten: ,,We hebben onder leiding van Koeman de afgelopen jaren enorme stappen gezet en de basis gelegd voor een mooie toekomst. Daar zijn we hem als team heel erg dankbaar voor. We begrijpen dat hij zijn droom bij FC Barcelona wil waarmaken en we gunnen hem dit. Ondertussen gaan wij verder op de ingeslagen weg en gaan we er alles aan doen om onze dromen in Oranje te verwezenlijken en de fans trots te maken. En als dat lukt, is dat ook zeker de verdienste van Koeman.”