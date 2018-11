Oranje snakt naar herhaling van stunt van Bern

• Van de 27 onderlinge ontmoetingen waren er acht voor het ‘eggie’, Frankrijk won er vier, Oranje drie. De enige remise was in de kwartfinale van het EK van 1996, toen Frankrijk vervolgens de strafschoppen beter nam. Didier Deschamps, de huidige bondscoach van de Fransen, speelde toen mee.



• Frankrijk en Nederland speelden op weg naar het WK in Rusland ook al tegen elkaar. De Fransen wonnen twee keer: 1-0 in Amsterdam en 4-0 in Parijs. De laatste confrontatie was begin september in Parijs, toen Frankrijk met 2-1 won in het thuisduel in de Nations League.



• In Parijs scoorden op 9 september Kylian Mbappé en Olivier Giroud voor de Fransen. Ryan Babel maakte tussendoor gelijk.



• Nederland verloor de laatste vijf duels met de Fransen sinds de zege van 4-1 in Bern bij het EK van 2008. Dat is de langste negatieve score sinds de zes nederlagen op rij tegen Engeland tussen 1907 en 1912...