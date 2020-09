Oranje stijgt een plekje op de wereldranglijst

Interview Famalicão maakt iets 'aparts' los bij Verdonk: ‘Al snel wist ik: dit moet ik doen’

15 september Calvin Verdonk had de clubs in de eredivisie voor het uitkiezen, maar de verdediger wilde de grens over. De Portugese club Famalicão van de steenrijke Idan Ofer – ook mede-eigenaar van Atlético Madrid – moet hem alsnog naar de top brengen. ,,Al snel wist ik: dit moet ik doen.”