Oranje-talent Wieke Kaptein (18) heeft droomtransfer te pakken, maar blijft nog even bij FC Twente

met video Arne Slot geniet van Feyenoord: ‘Qua voetbal­lend vermogen de beste ploeg sinds ik hier werk’

Arne Slot genoot vanmiddag van zijn eigen formatie, die FC Utrecht hardhandig met 1-5 over de knie legde. Feyenoord is er door de komst van de Kroaat Luka Ivanusec, die in de basis startte, duidelijk sterker op geworden.