Oranje treft Dest in eerste oefeninterland van 2020

Slot: Wij zullen moeten terugslaan na nederlaag tegen United

17:08 Met een katerig gevoel schoof Arne Slot aan de voor de persconferentie voor de wedstrijd tegen Ajax. ,,Als je met zulke cijfers verliest dan is dat pijnlijk. Gelukkig verliezen we niet zoveel, maar tegelijkertijd hebben we kunnen zien dat áls we verliezen, we steeds terug kunnen slaan”, zegt AZ-trainer een dag na de zware nederlaag tegen Manchester United (4-0).