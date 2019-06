Oranje treft Portugal in ‘Ronaldoland’

De Ligt: Mijn timing bij corners wordt steeds beter

11:07 Matthijs de Ligt (19) was tegen Engeland wederom van grote waarde in aanvallend opzicht. Zijn rake kopbal zette Nederland op koers naar de finale tegen Portugal. De verdediger herstelde daarmee de fout die hij eerder dat duel maakte bij de 1-0 voor Engeland, die viel uit een strafschop na een overtreding van De Ligt. ,,Ik was bij die fout al bezig met het vervolg, dat had ik niet moeten doen.”