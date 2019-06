Oranje voelt nauwelijks vermoeidheid na gevecht met Engelsen

Door Mikos Gouka



En weer zet het massaal meegereisde supporterslegioen uit Engeland het nummer in. ‘Southgate, you‘re the one, you still turn me on and football is coming home again’. De Engelsen mogen zich dan ook in Portugal op straat hebben misdragen, voor het maken van sfeer in een voetbalstadion kun je de fans wel uitnodigen. Dat ze daar een nummer van Atomic Kitten moeten gebruiken, het is ze vergeven.



In Guimarães voelt de halve finale van Nations League duidelijk aan als een wedstrijd waarin er echt iets op het spel staat. Als Matthijs de Ligt eerst een bal van Marten de Roon verkeerd aanneemt en daarna Marcus Rashford binnen de beruchte lijnen vloert, klinkt een oorverdovend gejuich uit de vele vakken waar Engelsen zitten.



Maar de aanhang wordt steeds stiller als Nederland de bal van voet tot voet laat gaan. Donny van de Beek zou na afloop zeggen dat die aanpak de enige manier is om na een lang een slopend seizoen overeind te blijven in een zware wedstrijd. ,,Want als je achter de bal moet aanlopen, wordt het niks’’, zegt hij.



Tekst gaat verder onder de foto...