Oranje waakt voor déjà vu tegen Italië: ‘Nu niet wéér dolende zijn’

Laat Neymar en Mbappé maar komen: Botman uitstekend van start in Ligue 1

10 oktober Sven Botman (20) verraste vriend en vijand door deze zomer over te stappen naar het Franse Lille. Na de keuze met het hoofd verloor de mandekker dit seizoen nog geen duel. ,,Lille haalde me voor de basis. Ajax niet. Zo simpel is het.’’