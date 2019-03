Oranje wil nu weer eens goed beginnen aan een kwalificatiereeks

Door Maarten Wijffels



Stel: Oranje begint zijn race naar het EK 2020 vanavond met een flater, is dan meteen alles weg wat er het afgelopen jaar in de Nations League is opgebouwd? Het is een prikkelende vraag aan Ronald Koeman. Hij beantwoordt ’m niet, zegt hij. Bewust niet. Want: ,,Ik wil daar niet aan denken. Ik ben alleen bezig met hoe we deze eerste kwalificatiewedstrijd gaan winnen.’’