Oranje zonder Roord tegen Canada, Miedema vraagteken

Beide speelsters kampen met een bovenbeenblessure. Roord haakte af tijdens de warming-up van het duel met Brazilië (0-0) en Miedema kwam met klachten uit die wedstrijd. Vrijdag werkte Roord wel een individuele training af, Miedema verscheen niet op het trainingsveld. Wiegman bekijkt de situatie van Miedema "van dag tot dag".

Wiegman zei tevreden te zijn met het optreden van haar ploeg tegen Brazilië. ,,Het niveau dat we op de mat legden, na één training samen, vond ik goed. We stonden goed in de verdediging, maar waren alleen wat slordig in de afronding."



Zaterdag is Canada de tweede tegenstander op het vierlandentoernooi. ,,Dat is een heel stug team met goede voetbalsters. Ze zijn heel fit en tonen als team een grote bereidheid", zei de coach over dat treffen. Wiegman gaf te kennen het oefenduel opnieuw te gebruiken om te experimenteren. Zo krijgt ook derde keepster Lize Kop, speelster van Ajax, speeltijd in Frankrijk.