Oratmangoen van Go Ahead Eagles naar FC Groningen

Oratmangoen had nog een verbintenis voor een jaar bij de club uit Deventer. FC Groningen moet dus een transfersom betalen aan Go Ahead Eagles. Oratmangoen is de eerste aankoop van FC Groningen, dat waarschijnlijk verdediger Bjorn Meijer kwijtraakt aan Club Brugge , voor volgend seizoen.

Go Ahead Eagles nam de speler met Indonesische roots vorig jaar over van SC Cambuur. In Deventer kwam hij tot nu toe tot 33 duels, waarin hij geen enkele keer scoorde. Van de basisploeg is Oratmangoen de tweede die Go Ahead Eagles verlaat. Eerder werd bekend dat Luuk Brouwers naar FC Utrecht verkast.