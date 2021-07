Orkun Kökçü: ‘Ik vroeg de trainer of ik nummer 10 mocht’

,,Ik dacht nee heb je, ja kun je krijgen dus ik vroeg om nummer 10'’ zegt Kökçü lachend. ,,Bij Feyenoord wisten ze dat ik dat nummer wilde dragen. De trainer liet mij echter eerst beelden zien. Van moment op trainingen die beter moesten. Momenten waarop ik nog een nonchalante bal gaf bijvoorbeeld.’’



Kökçü mocht tegen Werder Bremen ook meteen een strafschop nemen nadat Robert Bozenik vorige week tegen FC Zurich een buitenkansje had gemist. De middenvelder had lange tijd geen strafschoppen genomen. ,,Ik had in de onder 17 een keer op een lelijke manier gemist bij een penaltyreeks en toen dacht ik: voor mij voorlopig even geen strafschoppen meer. Dit was wel een moment.’’



Vorig seizoen nam Berghuis de strafschoppen, maar zoals bekend is de aanvoerder vertrokken naar Ajax. ,,Hij heeft nog wel afscheid genomen met mooie woorden. Nu moeten wij verder.’’