Orkun Kökçü kende ‘paar moeilijke dagen’ na Lazio-uit: ‘Misschien niet goed aangepakt’

,,Dat is opgelost”, zei Kökçü na de Rotterdamse derby. ,,Dat juichen na mijn goal was meer de emotie, dat het nu klaar is. We kunnen er weer tegenaan.”

Kökçü gaf toe dat de situatie rond de wedstrijd tegen Lazio hem bezig hielden ,,Mentaal was het zwaarder dan fysiek”, aldus de aanvoerder van Feyenoord. ,,Maar het is belangrijk om een signaal af te geven naar de rest van de eredivisie. Dat we klaar zijn om ons met iedereen te meten, dat we iets moois kunnen neerzetten en dat we fit zijn.”

Dilrosun: ‘Revanche genomen’

Javairô Dilrosun was verantwoordelijk voor de 2-0 van Feyenoord tegen Sparta. De zomeraanwinst was in de derby de aanvallende middenvelder. ,,Ik heb vorig seizoen bij Bordeaux de tweede helft van het seizoen alleen maar op tien gespeeld, dus ik ken de positie", aldus Dilrosun.



,,Met de trainer heb ik voor het seizoen hier afgesproken dat ik mij zou richten op de posities op de flanken. We speelden een prima wedstrijd. De trainer had ook gezegd dat we na onze slechte prestatie in Rome snel weer revanche konden nemen. Dat deden we.”

Jonathan de Guzmán, oud-Feyenoorder was terug in De Kuip en had Dilrosun als directe tegenstander. ,,Het was heel lastig om tegen Dilrosun te spelen. Hij is heel beweeglijk, is voortdurend in beweging”, vertelde de ervaren middenvelder. ,,En hij trok mij steeds weg uit de as van het veld naar de zijkanten. Daar ontstond dan weer ruimte. We hebben tegen Ajax en Feyenoord gespeeld. Ik vond Feyenoord beter in de wedstrijden waarin wij speelden. Arne Slot doet het heel goed. Mooi voetbal. Veel pressing. We hadden hier helemaal niets te vertellen.”

