Orkun Kökçü 'schaamt zich’ na zeperd Feyenoord tegen Fortuna: ‘Trainer waarschuwde ons nog’

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü was niet te spreken over het spel van zijn ploeg in de eerste helft tegen Fortuna Sittard (1-1). De Rotterdammers herstelden de achterstand na rust nog wel, maar morsten wel punten. ,,Ik schaam me wel een beetje", zei Kökçü bij ESPN .

,,Als je de eerste en tweede helft van ons bekijkt, dat is een wereld van verschil”, keek de captain van Feyenoord terug op het duel in De Kuip. ,,Het was statisch in de eerste helft, we hadden voetballend bijna geen ideeën. Als we mee willen doen bovenin mag dit niet gebeuren.”

Vlak na rust maakte Feyenoord nog gelijk via Javairô Dilrosun, maar verder kwam de ploeg van trainer Arne Slot. ,,Hij (Slot, red.) heeft zijn frustraties kenbaar gemaakt in de rust, groot gelijk", aldus Kökçü. ,,In de tweede helft zijn we weer gaan voetballen. Dan zie je dat je het wel kan, maar dan is het eigenlijk een schande dat je de eerste helft zo speelt.”



Kökçü gaf aan dat Slot zijn ploeg nog waarschuwde voor het treffen met Fortuna Sittard ,,In de media kwam veel naar voren dat het vier makkelijke wedstrijden zouden worden”, doelde de middenvelder op het duel met Fortuna en de drie eredivisiewedstijden daarna (tegen FC Volendam, Cambuur en Excelsior). ,,De trainer heeft ons nog gewaarschuwd. Maar als je het begin van de wedstrijd ziet, denk ik niet dat het doorgedrongen is.”

Volledig scherm Orkun Kökçü (l) en Marcos López. © Pro Shots / Mischa Keemink

Kökçü ‘wil geen uithangbord zijn’ van OneLove-actie

De KNVB maakte gisteren bekend dat een streep is gezet door de volgende OneLove-actie. In de tiende speelronde speelde de aanvoerders in de eredivisie met een speciale band tegen elke vorm van discriminatie en vóór verbinding, maar onder anderen Kökçü zag daar van af. ,,Puur vanwege mijn geloof", zei de Feyenoorder.



,,Ik wilde dicht bij mezelf en mijn geloof blijven. Iedereen moet je respecteren. Maar ik wilde geen uithangbord zijn, omdat het niet gepaard gaat met mijn geloof. Iedereen mag doen waar hij zich prettig bij voelt. Maar ik wil daar geen uithangbord van zijn, dat is het enige. Iedereen moet doen wat hij wilt, iedereen moet respectvol voor elkaar zijn. We moeten samen leven.”

Volledig scherm Orkun Kökçü. © ANP

Slot: ‘Hebben we vaker moeite mee’

Ook Feyenoord-trainer Slot was niet tevreden met het optreden van zijn team in de eerste helft tegen Fortuna Sittard. ,,Heel matig", zei Slot daarover bij ESPN. ,,We hebben amper iets gecreëerd, misschien wel helemaal niks. Er zat weinig tempo in, we gingen te veel door het midden. De tegenstander stond heel compact, daar hebben we wel vaker moeite mee.”



Slot zag na rust een ander Feyenoord. ,,Wij hadden in de eerste helft niet het tempo en de intensiteit om ze echt af te jagen. In de tweede helft hadden we dat wel. Toen was het heel veel beter. Die goal (nog geen minuut na rust, red.) was geen toeval. Toen was er na balverlies wel direct druk. Dat was een enorm groot verschil.”

Volledig scherm Arne Slot (r) na de wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard. © ANP

Bekijk hier het programma in de Eredivisie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de stand.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de statistieken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over Feyenoord.