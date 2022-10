Orkun Kökçü wil geen 'uithangbord' zijn voor OneLove-actie: ‘Genoeg anderen die dat kunnen doen’

Hoewel het dragen van de OneLove-band paste bij een algehele actie voor verbinding en diversiteit en tegen alle vormen van discriminatie, had de Turkse international geen zin om daaraan mee te werken. Voor Kökcü speelde daarbij vooral mee dat de actie werd gehouden in de week van Coming Out Day (11 oktober).

,,Als iedereen logisch nadenkt, dan plan je die actie niet in de Coming Out-week”, zei Kökcü bij de NOS. ,,Die kan je ook een andere keer inplannen. Voor mij was het simpel: het was een actie voor die beweging. Dat mag ook, daar ben ik niet op tegen. Ik respecteer iedereen. Maar ik ben daar geen uithangbord voor. Toen ik van onze perschef hoorde dat deze actie zou plaatsvinden, had ik gelijk dat gevoel. Ik heb het nagevraagd bij de plaatselijke imam en moskee, en mijn gevoel klopte. Toen heb ik geen stap terug meer genomen.”

Volledig scherm Orkun Kökcü in actie tegen Fortuna. © Pro Shots / Mischa Keemink

Feyenoord publiceerde vorige week kort voor het duel met AZ een verklaring, waarin Kökcü uitlegde waarom hij de OneLove-band niet wilde dragen. Gernot Trauner fungeerde eenmalig als aanvoerder van Feyenoord en hij droeg die band wel. Tegen Fortuna zat de normale aanvoerdersband van Feyenoord weer om de bovenarm van de 21-jarige Kökcü, die afgelopen week heel wat kritiek kreeg op zijn besluit. Vanwege alle ophef besloot de KNVB zelfs om de voor volgende maand geplande herhaling van de OneLove-actie te schrappen.

,,Ik had niet verwacht dat de commotie zo groot zou zijn. Ik wil mijn keuze best uitleggen, maar ik heb het gevoel dat niet iedereen het zal begrijpen”, aldus Kökcü. Ik praktiseer mijn geloof, het doet me daarom vrij weinig wat anderen zeggen. Dat kan misschien raar overkomen, maar ik ben sterk in mijn geloof. Ik heb ook helemaal geen spijt, ik sta achter mijn keuze. Ik ben loyaal aan mezelf en aan mijn geloof.”

Quote Iedereen mag doen waar hij of zij zich prettig bij voelt. Dat heb ik vorige week ook proberen uit te leggen in mijn statement. Orkun Kökçü

Op de vraag of hij iedere vorm van liefde accepteert, zei Kökçü bij ESPN: ,,Iedereen mag doen waar hij of zij zich prettig bij voelt. Dat heb ik vorige week ook proberen uit te leggen in mijn statement. Ik wil daar alleen geen uithangbord voor zijn, ik vind niet dat ik de aangewezen persoon ben om dit te supporten. Er zijn genoeg anderen die dat kunnen doen. Het is belangrijk dat de club deze actie wel ondersteunt”, aldus Kökçü, die heel wat kritiek kreeg op zijn besluit. Vanwege alle ophef besloot de KNVB zelfs om de voor volgende maand geplande herhaling van de OneLove-actie te schrappen.

De Turkse international had begin deze week een gesprek met trainer Arne Slot over zijn beslissing. Slot zag geen aanleiding om een andere aanvoerder aan te wijzen. ,,Ik heb daar zelf ook nooit over getwijfeld. Als Feyenoord me nodig heeft, probeer ik een waardige en goede aanvoerder te zijn. En als ik dat niet kan, ben ik mans genoeg om dat toe te geven.”

