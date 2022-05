Oud-aanvaller van Ajax, Feyenoord en Nederlands elftal Henk Groot (84) overleden

Na 124 wedstrijden met 116 goals in de Amsterdamse hoofdmacht, maakte de kopsterke spits in 1963 de pikante overstap naar Feyenoord om twee jaar later terug te keren in Amsterdam, waar hij een routinier was in een team met onder meer de jonge Johan Cruijff, Wim Suurbier en Barry Hulshoff in opkomst waren. Als Ajacied maakte hij vier landstitels mee en won hij twee keer de KNVB-beker.