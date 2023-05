Oud-directeur FC Groningen brandt ‘sieraad’ Dusan Tadic af: ‘Zeuren, zeiken, janken... Ga voetballen’

Nijland kreeg gelijk. Twee jaar later betaalde FC Twente bijna acht miljoen voor Tadic, en de rest is geschiedenis. Via de Premier League (Southampton) keerde Tadic in 2018 bij Ajax terug in de eredivisie.

Nijland was altijd vol lof over Tadic, maar de inmiddels vertrokken directeur wist gisteren tijdens de bij vlagen onooglijke finale van de TOTO KNVB Beker in de Kuip tegen PSV niet wat hij zag. ,,Tadic was in zijn FC Groningen-tijdperk een geweldige prof, een sieraad binnen onze club. Maar nu is het zeuren, zeiken, janken... Ga voetballen, je bent nog steeds een geweldige speler”, zo twitterde Nijland tijdens de finale.