Oud-PSV’ers zien het somber in: ‘Het is gewoon waardeloos’

Door Wietse Dijkstra



René van de Kerkhof maakt zich na de pijnlijke nederlaag in Oostenrijk geen illusies over de volgende ronde van de Europa League. ,,Dat kun je vergeten’’, zegt de PSV-icoon, die ook geen stuiver meer geeft voor de titelkansen van de Eindhovenaren. ,,Het kampioenschap is een utopie. Wat dat betreft kunnen we nu al zeggen dat het seizoen voor PSV is afgelopen.’’

Volledig scherm René van de Kerkhof. © BSR/SOCCRATES Voor de ploeg van Mark van Bommel zit er hooguit nog een troostprijs in, meent Van de Kerkhof. ,,We moeten ons gaan concentreren op die andere beker. Laten we daar nu maar serieus werk van maken en niet, zoals vorig seizoen tegen RKC, met het tweede elftal aankomen. De KNVB-beker moet het seizoen redden voor PSV. Dat is de realiteit.’’

,,Het is een drama’’, zegt Jan Poortvliet. ,,Het eerste deel van het seizoen heeft PSV gedraaid op de vier man voorin. Nu komen de mankementen aan het licht. Je mist de gasten die het verschil kunnen maken. Alleen Ihattaren is te weinig.’’

Quote Willem II gaat PSV niet met rust laten. Als je daar verliest, is het seizoen voorbij. Jan Poortvliet

Volledig scherm Jan Poortvliet. © Soccrates/BSR Agency Niet alleen voorin, waar het zonder Berwijn en Malen behelpen is, maakt PSV volgens Poortvliet een zwakke indruk. ,,Het voetbal begint van achteruit’’, zegt de Zeeuw. ,,De verdediging van PSV is niet sterk genoeg. Ze lopen achteruit in plaats van vooruit. Dan maak je het jezelf moeilijk. Er is te weinig kwaliteit op dit moment. Ik denk dat het wel weer goed komt als PSV weer compleet is. Maar zondag wacht je een zware wedstrijd. Willem II gaat PSV niet met rust laten. Als je daar verliest, is het seizoen voorbij. Je staat al acht punten achter Ajax en ook AZ is als team verder.’’

Volledig scherm Berry van Aerle. © FotoMeulenhof ,,Zonder Bergwijn en Malen houd ik mijn hart vast,’’ zegt Van de Kerkhof. ,,Het is gewoon waardeloos. PSV hangt als los zand aan elkaar. Willem II wordt zondag nog een hele klus. We hebben daar al eens met 5-0 verloren.’’



,,Willem II-uit is een moeilijke wedstrijd, ook al ben je in vorm’’, weet Berry van Aerle. ,,Dat was in mijn tijd ook altijd een lastige. Als je niet scherp begint, krijg je het daar ook moeilijk. LASK had gisteren een andere inzet dan PSV. Dat kan er bij mij niet in. Je kunt nooit ten onder gaan vanwege gebrek aan strijd en inzet. Het begint met scherpte. Je ziet spelers dingen doen die ze begin dit seizoen niet deden.’’

Jan Heintze kan zich niet voorstellen dat PSV zich in Tilburg weer zo makkelijk laat slachten als in Linz. ,,Ik hoop dat ze zondag de strijd aan gaan en niet weer als makke lammetjes over het veld lopen’’, zegt de oud-verdediger. ,,Ik verwacht tegen Willem II wel een reactie. Die Oostenrijkers waren gisteren veel feller dan PSV. Ik wist niet wat ik zag. De spelers moeten beseffen dat ze moeten strijden in deze moeilijke tijden. Deze dip duurt te lang.’’

Quote Gisteren dacht ik ‘waar zijn jullie mee bezig?’ PSV zakte in de tweede helft door het ijs, het was niet om aan te zien. René van de Kerkhof

Volgens de oud-PSV’ers is het te vroeg om trainer Mark van Bommel daarop af te rekenen. ,,Je kunt Van Bommel de schuld niet geven’’, vindt Van de Kerkhof. ,,Nog niet in elk geval. Hij krijgt het nog niet op de rails, maar hij mist twee topspelers. Als je die niet hebt, ben je een zwakke ploeg. Wat moet Van Bommel doen? Hij heeft geen andere spelers. De instelling is gewoon niet juist. Gisteren dacht ik ‘waar zijn jullie mee bezig?’ PSV zakte in de tweede helft door het ijs, het was niet om aan te zien.’’

Volledig scherm Jan Heintze bij zijn afscheid als speler in 2003. © ADN Beeldredactie ,,PSV is zoekende’’, zegt Poortvliet. ,,Mark van Bommel valt niets te verwijten. Het begint altijd ergens. Je hebt twee geschorsten, daarna nog één en dan vallen twee van je beste spelers weg en krijg je de deksel op je neus. Daar kan de trainer niet veel aan doen. Hij blijft er rustig onder, dus moet je hem niet de zondebok maken.’’

,,Het is lastig om de vinger op de zere plek te leggen’’, aldus Van Aerle. ,,In augustus en september was er geen vuiltje aan de lucht. Daarna is de klad erin gekomen. Onverklaarbaar. Het lijkt me namelijk niet dat PSV afhankelijk is van twee spelers. Als topclub moet je dat kunnen opvangen.’’