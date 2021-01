Oud-voetbaltrainer Henk de Jonge (74) overleden

Voormalig voetbaltrainer Henk de Jonge is vorige week op 74-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn oud-club SC Cambuur bekend gemaakt. De geboren Amsterdammer had in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ook Willem II en NAC onder zijn hoede.

De Jonge werkte als assistent-trainer bij PSV en beleefde zijn grootste succes in Tilburg, waar hij de jongste trainer in het betaalde voetbal werd. Met Willem II promoveerde hij in 1979 naar de eredivisie. Van 1980 tot en met 1983 was hij trainer van SC Cambuur. NAC was daarna zijn laatste club.

Met De Jonge liep het niet goed af. Zijn laatste wedstrijd coachte hij op 17 maart 1984. NAC won met 3-0 van FC Twente, maar vier dagen na die wedstrijd stortte hij in. De Jonge kampt met psychische problemen en verdween uit de voetballerij. Hij woonde sindsdien in een psychiatrische instelling in Etten-Leur.

Cambuur bleef zijn club, vertelde hij later in een interview met Voetbal International. ,,De mooiste tijd was die bij PSV. Maar de club waar ik het meeste van hou, is Cambuur.”

,,Tot aan het einde van zijn leven bleef zijn betrokkenheid bij de club en belde hij op wekelijkse basis met de administratie van het Cambuur Stadion om het over de club te hebben en soms gevraagd en soms ongevraagd adviezen te geven”, zo meldt de club uit Leeuwarden op de website. ,,SC Cambuur verliest met De Jonge een bevlogen en fanatieke oud-trainer met een groot clubhart.”

SC Cambuur speelt vrijdag tegen Jong PSV met rouwbanden. Ook wordt er voor dat duel een minuut stilte gehouden.