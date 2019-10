‘Oude’ Heerenveen is terug onder trainer Johnny Jansen

Door Sander de Vries



In de schaduw van de twee grote verrassingen dit eredivisieseizoen, Vitesse en het gepromoveerde Sparta, is Heerenveen aan een opmerkelijke opmars bezig. Veelzeggend zijn de doelcijfers: kregen vorig seizoen alleen de vier staartploegen meer doelpunten tegen dan de Friezen, nu heeft Heerenveen na Ajax, PSV en AZ juist de minst gepasseerde verdediging.



Toeval kun je het onmogelijk noemen. Talloze keren zag je Johnny Jansen in de voorbereiding de partijspelletjes stilleggen, eindeloos hamerend op de verdedigende organisatie, op betrouwbaar zijn en op onderlinge afstanden. ,,Want als die kloppen, dan kun je elkaar helpen”, zegt Jansen. ,,Dan staat Lucas Woudenberg opeens niet meer alleen tegenover Calvin Stengs, maar wordt hij geholpen door Chidera Ejuke, Hicham Faik of Sven Botman. En ja, dan wordt het een ander verhaal. Dan heb je meer kans om zo’n goede speler uit te schakelen. Maar je kunt pas samenwerken als de individuele taken duidelijk zijn. Daar hebben we de eerste weken heel veel aandacht aan besteed.”