Oude Meerdijk nog geen onneembare vesting, De Ligt in rijtje Davids en Overmars?

StatsNa de wedstrijden in Europa vervolgen PSV en Ajax hun jacht op de titel. De Eindhovenaren gaan naar de Achterhoek en Ajax speelt zondagmiddag in Rotterdam tegen Excelsior. Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we met de leukste feitjes vooruit op de elfde speelronde. Ook zie je hier alvast de vermoedelijke opstellingen.

PEC Zwolle - Willem II (vandaag 20.00 uur)

In Zwolle lopen er geen scherpschutters rond. De spelers in de ploeg van John van ‘t Schip hebben dit seizoen gemiddeld zeventien schoten nodig om tot een doelpunt te komen (10 goals uit 172 schoten), minimaal vier doelpogingen meer dan elke andere ploeg. Misschien bieden de statistieken van Willem II hoop in Zwolle. In de herfst werd nog geen duel gewonnen. Willem II won geen van zijn laatste 8 Eredivisie-duels. De laatste zege was een 5-0 thuisoverwinning op Heracles op 26 augustus.

Volledig scherm Opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Opstelling PEC. © AD

FC Emmen - NAC Breda (zaterdag 18.30 uur)

De Oude Meerdijk geldt in de Eredivisie niet bepaald als een onneembare vesting. Alleen FC Groningen (1) pakte dit Eredivisie-seizoen minder punten in eigen huis dan FC Emmen (3). Emmen pakte al wel 7 punten in uitduels. Caner Cavlan van FC Emmen kan mogelijk zijn reeks doorbreken. Hij kwam dit Eredivisieseizoen tot meer schoten zonder te scoren dan iedere andere speler (23), maar gaf in zijn laatste vier Eredivisiewedstrijden wel twee assists, iets wat hem in zijn 46 duels daarvoor geen enkele keer lukte. De verdedigingen van beide ploegen zijn matig te noemen. FC Emmen kreeg 26 tegentreffers en NAC tot dusverre 25.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NAC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD

De Graafschap - PSV (zaterdag 19.45 uur)

De verdedigers van De Graafschap zullen een antwoord moeten vinden op watervlugge Hirving Lozano. Sinds zijn debuut voor PSV was hij 31 keer slachtoffer van een overtreding waarvoor een kaart werd gegeven in de Eredivisie, minstens achttien keer vaker dan iedere andere speler. De thuisploeg moet in ieder geval bij de les zijn. De Graafschap maakte dit seizoen maar 3 doelpunten in de eerste helft, het minst van alle clubs. PSV maakte er met 18 het meest.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling De Graafschap. © AD

Vitesse - FC Utrecht (zaterdag 19.45 uur)

Dick Advocaat kan met FC Utrecht een clubrecord evenaren. Bij winst op Vitesse telt de zegereeks vijf overwinningen. Dat is net zo vaak als in 2000 en 2017. De coach zal sowieso gebrand zijn op winst. Hij leed vorig seizoen zijn grootste Eredivisie-nederlaag als coach, toen hij met Sparta met 7-0 werd geklopt op bezoek bij Vitesse. De thuisclub komt relatief vaak tot schieten in vijandelijk gebied. Alleen PSV (135) en Ajax (124) schoten dit Eredivisieseizoen vaker van binnen het strafschopgebied dan Vitesse (120 keer), dat relatief wel het vaakst schoot van binnen de zestien (71%).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD

VVV-Venlo - Fortuna Sittard (zaterdag 20.45 uur)

Het kampioenschap van Limburg is een treffen dat voor het eerst sinds 1991/1992 op het programma staat. De thuisclub ziet weinig heil in balbezit. VVV heeft met 38 procent dit Eredivisie-seizoen gemiddeld het minste balbezit van alle clubs. Alleen in duel met Excelsior (1-0 uitnederlaag) had de ploeg uit Venlo procentueel meer balbezit dan de tegenstander (53%).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD

FC Groningen - sc Heerenveen (zondag 12.15 uur)

In de derby van het noorden staan twee kopsterke ploegen tegenover elkaar. Geen Eredivisieploeg won zo’n hoog percentage van de luchtduels als FC Groningen dit seizoen (58%), terwijl verder alleen PSV (57%) een hoger percentage kan overleggen dan sc Heerenveen (56%). De bezoekers hebben de weg omhoog in de Eredivisie gevonden na een slechte start. Sc Heerenveen verloor slechts 1 van zijn laatste 6 Eredivisie-duels (W2-G3-V1), een 0-4 thuisnederlaag tegen Ajax op 20 oktober.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD

Excelsior - Ajax (zondag 14.30 uur)

Matthijs de Ligt kan bij geen tegentreffer in Rotterdam in de voetsporen treden van Edgar Davids en Marc Overmars. Deze twee zijn de laatste Ajacieden die in tien opeenvolgende Eredivisie-optredens in de basis stonden en geen goal tegen kregen. Erik ten Hag gaat zijn spelers zeggen dat het openingsdoelpunt genoeg is voor winst. Excelsior is namelijk de enige ploeg dit Eredivisieseizoen die nog geen enkel punt pakte na een achterstand.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Excelsior. © AD

ADO Den Haag - AZ (zondag 14.30 uur)

ADO zit niet te wachten op tegenstanders uit Noord-Holland. De club won in de Eredivisie slechts 1 van zijn laatste 14 thuisduels met ploegen uit Noord-Holland (W1-G4-V9) en wacht sinds een 2-1 thuiszege op AZ op 27 april 2014 momenteel 8 thuisduels op een nieuwe zege (W0-G2-V6). Met een basisplaats voor Wilfred Kanon kan het wel een feestelijke dag worden: hij is dan de vierde Ivoriaan met 100 Eredivisiewedstrijden, na Sekou Cissé (192), Bonaventure Kalou (172) en Arouna Koné (116). Kanon kan Bjorn Johnsen regelmatig laten lopen. Alleen Gyrano Kerk (9) stond dit Eredivisie-seizoen vaker buitenspel dan Johnsen. De Noor maakte vorig seizoen 19 goals in 34 Eredivisie-duels voor ADO.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © AD

Heracles Almelo - Feyenoord (zondag 16.45 uur)

Heracles hoeft niet direct veel te vrezen voor de bezoekers. Feyenoord won in 2018 maar vijf van de veertien uitduels in de Eredivisie (G3, V6) en is, exclusief promovendi, de enige club die dit kalenderjaar nog niet de nul hield in een uitwedstrijd. De Tukkers weten dit seizoen opvallend vaak van afstand te scoren. Heracles maakte dit Eredivisie-seizoen al 9 goals van buiten het zestienmetergebied, meer dan elke andere ploeg (PSV volgt met 7).