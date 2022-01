Ouders overleden Gio (4) hoorden niets van Rai Vloet: ‘Welke straf hij ook krijgt: voor ons is het nooit genoeg’

Steffin en Sanne Roos vertellen dat ze nog niets hebben gehoord van Rai Vloet, terwijl de club deze week in De Twentsche Courant Tubantia liet weten dat hun speler ‘persoonlijk contact heeft gezocht met de familie om persoonlijk medeleven te kunnen betuigen’. Volgens zijn advocaat is er aan de politie doorgegeven dat ze contact wilden. Vloet sprak wel zijn medeleven uit op een video, maar de ouders geven aan dat zij vinden dat hij vooral zelf het slachtoffer uithangt.

Dat Vloet geen wedstrijden meer speelt voor Heracles vinden de ouders een juiste beslissing, zo laten ze weten. „Uit respect naar Gio en ons, de nabestaanden, lijkt ons dat heel gewoon. Wacht tenminste het strafproces af. We willen de mensen en de supporters bedanken die hiervoor hebben gezorgd.” De fans van Heracles kwamen zaterdagavond in opstand nadat Vloet speelminuten maakte tegen NEC. De spelersbus werd in Almelo opgewacht.

Onvergeeflijke blunder

Het verdriet om het verlies is niet te bevatten, vertellen de ouders in De Telegraaf. Elk nieuwtje over Vloet komt hard binnen. Vorige week stond de speler volop in de aandacht. Maandag omdat hij meetrainde, vrijdag omdat hij nog niet mee zou spelen, zaterdag omdat hij toch opeens speelde. Maandag omdat de supporters des duivels waren, de rest van de week werd het niet meer rustig.

Vloet maakt sinds afgelopen donderdag na alle commotie inmiddels geen onderdeel meer uit van de selectie, omdat de ‘rouwgevoelens van de familie van het slachtoffer voorop zouden staan’. Maar dat kwam als mosterd na de maaltijd. De club heeft vooral een onvergeeflijke blunder gemaakt. De vader zegt weinig van medeleven te hebben gemerkt, behalve een brief van de club net na het ongeluk.”

Er wordt steeds meer bekend over de fatale nacht in november 2021. Rai Vloet was betrokken bij een ongeluk waar een kind van vier jaar omkwam.

Op terugweg van vakantie

De familie was in de fatale nacht op de terugweg van vakantie en was net geland op Schiphol. Midden in de nacht reden ze over de A4 naar huis, in Zoetermeer. Daar ging het helemaal fout en wordt hun auto met hoge snelheid geraakt door de auto waar Vloet en zijn vriend inzaten.

In het proces-verbaal dat de Telegraaf heeft ingezien staat dat beide spelers verklaren niet te hebben gereden. Vorige week pas werd bekend dat Vloet de bestuurder was. Beiden hadden gedronken. Vloet had ruim twee keer te veel gedronken. Nu blijkt dat hij ook te hard reed, liefst 203 kilometer per uur. Tegen Heracles heeft hij gezegd dat hij vroeger op de de dag twee wijntjes dronk en 130 kilometer per uur reed. De club geloofde hem en heeft geschokt gereageerd op deze leugens.

De ouders willen van Vloet horen dat het hem spijt. „Heeft hij gevoel, heeft hij spijt? Met een gevangenisstraf krijgen we Gio niet terug, maar welke straf hij ook krijgt: voor ons is het nooit genoeg.” De speler heeft - op het filmpje op de site van de club na - nog geen openbaar interview gegeven.

