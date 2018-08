'Ouderwetse' telefoon helpt arbitrage uit de brand bij Fortuna-PSV

Discussie om VAR in Venlo: 'Penalty volkomen terecht, dat zag ik direct'

18 augustus ,,Vorige week hadden we de VAR mee, nu tegen." VVV Venlo-coach Maurice Steijn was timide in zijn commentaar richting de arbitrage na afloop van de verloren wedstrijd tegen Ajax (0-1). In de eerste helft werd een goal van Martin Samuelsen afgekeurd na tussenkomst van de VAR en drie minuten voor tijd kreeg Ajax een penalty.