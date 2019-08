Overmars geeft update over situaties Van de Beek en Veltman

,,Ik denk dat het niet lang duurt voordat daar duidelijkheid in komt. Ik heb er goede hoop in dat het positief zal aflopen", aldus Overmars, die bij Ziggo Sport gevraagd werd of hij denkt dat Van de Beek bij Ajax blijft. ,,Daar ga ik wel vanuit ja.” Of er concrete interesse was voor de Ajax-middenvelder, bijvoorbeeld van Real Madrid? ,,Jawel, absoluut. Maar je maakt afspraken. Ik heb een paar weken geleden ook gezegd: voor een bepaalde datum wil ik duidelijkheid hebben. Die datum staat. Dus ik denk dat we de zaakjes goed op orde hebben, dat het team in grote lijnen staat en ook niet meer op zoek zijn naar andere spelers.”

Veltman

Ook gaf Overmars een update over de situatie van Joël Veltman, van wie Ajax-coach Erik ten Hag eerder al zei er graag bij te houden. ,,We hebben gesprekken gehad met Joël, hem een paar situaties voorgelegd. Hij is een kind van de club. Dus dan probeer je mee te denken. Natuurlijk had hij graag een transfer gemaakt, maar we moeten onszelf niet in de voet schieten. We hebben hem nodig", aldus Overmars. Of er een contractverlenging voor Veltman aanstaande is? ,,Zou zomaar kunnen.”