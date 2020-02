Overmars heeft vertrouwen in komst Antony: ‘Zijn al bezig met volgend seizoen’

Marc Overmars heeft voor de camera van FOX Sports uitleg gegeven over de afgelopen transferperiode bij Ajax. Zo kreeg de technisch directeur van Ajax de vraag of FC Barcelona zich heeft gemeld voor Dusan Tadic, of AS Roma zich heeft gemeld voor Carel Eiting, Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp en of Antony naar Ajax komt.

Over Tadic: ,,FC Barcelona heeft zich niet bij mij gemeld voor Dusan Tadic. We hebben in vroeg stadium gezegd dat er in de winter niemand mag gaan. Andere clubs hebben zich wel gemeld, maar we hebben contracten aangepast dus dan is het logisch dat er een stukje loyaliteit terugkomt.”

Over AS Roma: ,,Totaal onjuist. Het lijkt me zeer onverstandig als we daar aan gaan denken. Die jongens zijn zeventien jaar. Ga eerst hier maar eens wat laten zien.”

Over Antony: ,,Een speler die we langere tijd volgen. Iedereen noemt hem een wonderkind, Brazilianen worden snel op een voetstuk gezet. Maar zo’n jongen is net als David Neres iemand die tijd nodig heeft, mocht hij hierheen komen. We zijn niet met de winterstop bezig, maar met volgend jaar, de zomer. Ik denk dat we vrij kansrijk zijn op zijn komst, omdat wij het beste podium zijn voor dit soort talenten. 25 miljoen euro? In die buurt zal het ongeveer wel zitten ja.”