Overmars: Kans op terugkeer Suárez klein, Barça nog niet gekomen voor Van de Beek

,,Ik hoef eigenlijk niets te doen, want onze spits doet het ook aardig”, verwees Overmars bij Ziggo naar Zakaria Labyad. ,,Het is mooi om te zien hoe spelers in de voorbereiding hun kans pakken. Zoals Labyad nu, na zijn zware knieblessure. Hetzelfde geldt voor Edson Alvarez op het middenveld.”

De verhalen dat Ronald Koeman druk bezig zou zijn om Donny van de Beek naar Barcelona te halen, kan Overmars niet bevestigen. ,,Het is in ieder geval nog niet op mijn bordje gekomen. Maar we wachten het af, we hebben met een aantal spelers afspraken gemaakt”, doelt hij op Van de Beek, Nicolas Tagliafico en André Onana. ,,Voor één speler is wel heel serieuze interesse, maar ik kan niet zeggen om wie het gaat.”