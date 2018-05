Overmars laat tieners niet gaan: Geld is geen thema

De uitlatingen van Overmars volgen een dag nadat Justin Kluivert in de Volkskrant vertelde dat hij zijn volgend jaar aflopende contract niet wil verlengen. De negentienjarige buitenspeler voelt zich niet gewaardeerd en acht het toekomstperspectief van zijn team ongewis.



Kluivert vertelde ook dat er spelers bij Ajax weg willen of weggaan. Hij noemde geen namen. Van de 25-jarige Hakim Ziyech is bekend dat hij de eredivisie wil verlaten. De achttienjarige Matthijs de Ligt werd de afgelopen weken ook met veel Europese topclubs in verband gebracht en ook André Onana (22) zinspeelt op een buitenlands avontuur.



Overmars begrijpt wel dat Ziyech Amsterdam deze zomer verlaat. ,,De kans dat hij wegvalt is groot. Ik denk dat hij heel bewust zijn pad heeft gekozen. En hij heeft het ook waargemaakt, dat zie je niet vaak. Ziyech is klaar voor de volgende stap." Ajax is volgens de technisch directeur zelf ook bezig met twee spelers in de leeftijdscategorie van Zakaria Labyad (25), die overkomt van FC Utrecht. ,,We kunnen beter met een te grote selectie beginnen dan afwachten en dat het vervolgens aan de magere kant is."