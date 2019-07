Overmars tempert verwachtingen: ‘Onze verwachting is de Champions League halen’

'We komen er wel uit' Overmars: Ajax wacht op bankgaran­tie voor De Ligt, rustig rond Ziyech

15 juli Marc Overmars verwacht dat de laatste afwikkelingen in de transfer van Matthijs de Ligt spoedig worden beklonken. Tegelijkertijd aast Ajax op Edson Alvarez, is er een bod op David Neres binnengekomen en verbaast de directeur voetbalzaken zich over de stilte rondom Hakim Ziyech.